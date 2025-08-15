【今週の数字】モダンリテール編（8/8〜8/14）： ギルダン、米ヘインズブランズを22億ドルで買収へ ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月8日（金）〜8月14日（木））を数字とともにご紹介します。
22億ドル
ギルダン、米ヘインズブランズを22億ドルで買収へカナダの衣料大手ギルダン・アクティブウェア（Gildan Activewear）は、米下着メーカーのヘインズブランズ（Hanesbrands）を総額約22億ドル（約3200億円）で買収すると発表した。両社の統合により、ヘインズやボンズ（Bonds）、メイデンフォーム（Maidenform）などの有力ブランドと、その百貨店・量販店・ECでの小売基盤が、ギルダンの北米・中南米・アジア太平洋・欧州に広がる国際的な卸売ネットワークと結びつき、販路拡大が可能になる。ヘインズブランズは近年、アスレジャー市場での競争激化や需要減退で売上が低迷していたが、コスト削減やサプライチェーン改善で収益性は改善傾向。取引は2025年末〜2026年初頭の完了を見込み、豪州事業の売却も検討されているる（CNBC）。
1万4000店舗
ダラー・ゼネラル、ウーバーイーツ配達を1万4000店舗で開始米ディスカウント小売大手ダラー・ゼネラル（Dollar General）は、全国のダラー・ゼネラルと姉妹ブランドのポップシェルフ（Popshelf）の計1万4000店舗以上で、オンデマンド配達サービスを開始した。パートナーは、ウーバーイーツ（Uber Eats）。ウーバーイーツは、5月に発表したファミリー・ダラー（5000店舗）との提携に続き、バリューリテール（低価格志向小売）分野での存在感を拡大している。今年に入り、ペットコ（Petco）やファイブ・ビロウ（Five Below）、ディックス・スポーティング・グッズ（Dick’s Sporting Goods）など非食品小売との提携も拡大している（Retail Touch Points）。
9％減