記事のポイント フラクショナル幹部の雇用がビューティ業界で急増し、柔軟性と専門性を両立させた働き方が広がっている。 企業は高額な報酬を払わずに一流人材の知見にアクセスでき、「試してから採用」する柔軟な選択肢も得ている。 SNS戦略やAI活用、ブランディング再構築など新領域でもフラクショナル人材の需要が高まりつつある。 経済の不確実性が続くなかで、ビューティとウェルネス業界では、フラクショナル雇用、つまり部