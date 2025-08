生成AIの性能はここ数年で飛躍的に向上しており、仕事での生産性を高めるために生成AIを利用する人も増えています。しかし、デューク大学フクア経営大学院の研究チームが行った実験では、「仕事にAIを使う人は他人からより厳しい評価を受けやすい」というデメリットがあることが示されました。Evidence of a social evaluation penalty for using AI | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2426766122People who use AI may