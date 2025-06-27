死亡例が相次いでいるマダニ感染症。これまでは西日本が中心でしたが、関東地方にも広がり始めています。原因となるウイルスは、アライグマなどの野生動物が運搬する可能性も指摘されています。【図解を見る】マダニから身を守るためにはマダニ感染症死者相次ぐ20代会社員「夏は服を着せて、ダニとか入り込まないように」30代自営業「ダニ対策のスプレーをかけてから出てきてます」体長3ミリほどのマダニ。SFTS（重症熱性血小板