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「仮面ライダーゼロワン」出演俳優が司法試験合格を発表…Xの投稿で報告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 岡田龍太郎が8日、令和6年度司法試験に合格したことを発表した
  • 21年9月5日以来となる約3年9カ月ぶりにXを更新
  • 「【ご報告】令和6年度司法試験に合格しました」と1行で合格を明かした

◆岡田龍太郎、自身のXで司法試験の合格発表を報告

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