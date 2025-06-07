中国が最近、西海（ソヘ、黄海）暫定措置水域（ＰＭＺ）で３隻目の母艦、最新鋭「福建」を投入し、軍事訓練を実施したことが確認された。韓国軍当局は当時の訓練で空母からＪ−３５ステルス機射出試験が行われたかどうかは追加の分析が必要だと明らかにした。軍の内外では中国が西海に空母を投入したのは今後の領有権主張のほか、台湾海峡有事の際、米国の増援戦力を遮断するなど軍事的主導権まで念頭に置いた動きという見方が出て