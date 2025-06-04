89年の生涯の幕を閉じた長嶋茂雄終身名誉監督が、最後まで気にかけていたのは、愛弟子の松井秀喜（50）のことだった。【私が見た長嶋茂雄】助っ人外国人のセックスの心配もしていた。「何なら紹介してやろうか？」とも12年ぶりに巨人の監督復帰が決まった1992年のドラフトで、4球団競合の末、超目玉だった松井のクジを引き当てた。それ以降、「4番育成1000日計画」と称し、マンツーマン指導。2人きりの素振りは遠征先のホテル