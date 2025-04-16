フリーアナウンサー清水健と落語家の桂米舞（かつら・まいまい）がパーソナリティーをつとめるラジオ番組で、オタクに関する川柳をあつめた『第20回あなたが選ぶオタク川柳大賞』を紹介した。『第20回あなたが選ぶオタク川柳大賞』『第20回あなたが選ぶオタク川柳大賞』は、インターネットサービスプロバイダーの株式会社インターリンクが実施し、入選した20作品をオンライン投票によりランキング化したもの。投票総数は4302票