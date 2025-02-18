¥¹¥¿¥Ð¤Ëºùºé¤¯¡£¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¤Î¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥­¤Ç¤¹¡£¡Ø¿©¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿©¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¿©°é¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¡È¿©¤ÎÀìÌç²È¡É¤È¤·¤ÆÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥¹¥¿¥Ð¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â°ìÂ­Àè¤Ë½Õ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î15Æü¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï12Æü¡Ë¤«¤é¡Èºù¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏSAKURA¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¤ÏSAKURA¥×¥í¥â¡¼