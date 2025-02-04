WWE】ロイヤルランブル（2月1日・日本時間2日／インディアナ・インディアナポリス）【画像】屈辱的すぎる前代未聞の「0秒敗退」（複数カット）大舞台でのバトルロイヤルで日本人スーパースターを襲った屈辱的な悲劇。入場シーンでの前代未聞の屈辱的な“0秒敗退”にファンから「理不尽」「こんな扱いを受けるとは…」と悲しみのコメントが並んだ。WWEのプレミアムイベント「ロイヤルランブル 2025」の男子ランブル戦に日本人