3月2日に開催される東京マラソン2025に出場する男子エリートランナー110人の選手たちが、23日に発表されました。今年9月東京で開催される世界選手権の選考レースにもなる今大会。国内外から招待選手20人も名を連ねています。国内の招待選手はパリオリンピック6位入賞の赤崎暁選手（九電工）、2時間5分台の自己記録を持つ大迫傑選手（Nike）、池田耀平（花王陸上競技部）、パリオリンピック10000m5位べナード コエチ選手（九電工／