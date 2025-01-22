お笑い芸人の永野（50）が22日までのタレント関根勤（71）のYouTubeチャンネルに出演。過去に警察沙汰になったというテレビ生放送中の騒動を回想した。永野は2017年、レギュラー出演していた日本テレビ系「PON！」で、俳優の松本大志（32）に強烈なビンタを食らわせ、騒動となった。その件について関根から「あれはバラエティーのノリでやってたの？」と尋ねられ、当時の状況を説明。舞台で不良学生の役柄を演じることになった松本