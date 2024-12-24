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iDeco、与党が発表した税制改正大綱で改悪？専門家の指摘に財務省反論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • iDeCoが2025年度の税制改正大綱で「改悪」されていると専門家が指摘した
  • 60歳で一時金を選ぶと、所得税からの控除を受ける年齢が70歳に引き上げ
  • 財務省の税制第1課は、一部の方が得をするだけになるなどと説明した
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