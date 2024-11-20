NVIDIAは「NVIDIA AI Summit」に伴うプレスリリースで、遠隔操作と自律動作に対応するロボット「ugo」（ユーゴー）を紹介した（ugo株式会社は最先端のスタートアップ企業を育成するためのNVIDIAのグローバル支援プログラム「NVIDIA Inception」のメンバー）。NVIDIAがプレスリリースで紹介した「ugo mini」の画像「ugo」はロボスタ読者にはお馴染みのロボットだろう。プラントや危険が伴う場所で巡回業務をしたり、計器類のチェッ