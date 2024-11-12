少しでも効率的に仕事を進めるにはどうしたらいいか。デルタクリエイト代表の佐藤舞さんは「多くのビジネスマンは勤務時間の60％をメール返信、スケジュール設定などの調整タスクに費やしている。イーロン・マスクビル・ゲイツも実践している『仕事術』を試して、『仕事のための仕事』に振り回されないようにしよう」という──。※本稿は、佐藤舞『あっという間に人は死ぬから 「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方』