セクシー田中さん』（小学館刊）の8巻が10月10日に発売されました。作者である芦原妃名子（あしはら・ひなこ）先生が今年1月に逝去されたことで“未完”の最終巻に。長年、芦原先生の作品に魅了されてきた筆者は、未だ心に残る哀しい気持ちと共にページをめくりました。涙なくしては最後まで読めなかった『セクシー田中さん』8巻について、ご紹介させてください。※以下、同書の裏表紙・帯に記載の情報以外で、本編物語の核心に