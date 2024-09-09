株式会社伊藤園が、新たな「お〜いお茶 〇やか」シリーズの一環として、秋季限定の「お〜いお茶 〇やか ゆずほうじ茶」を9月16日（月）より順次発売することを発表した。この製品は、若者と共に育てるというコンセプトのもと、爽やかな香りと心地よい味わいを楽しむことができる新感覚のほうじ茶飲料だ。「お〜いお茶 〇やか」シリーズは、2023年に誕生した伊藤園の新しい試みで、若者の価値観に寄り添った製品展開を行っている。