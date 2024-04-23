マドンナ（65）が、コンサート開始を2時間以上遅らせたとしてまたしても観客から提訴された。今年1月には、米ニューヨークでの3公演が遅れて開始したとして、2人のファンがマドンナを訴えていた。さらに今回は、ワシントンD.C.での2公演について3人のファンが訴状を提出した。法的文書では、マドンナが遅刻したのは法律違反だと訴えているほか、パフォーマンスの大半が口パクだったと主張している。【この記事の他の写真を見る】マ