女優ソン・イェジンが夫で俳優のヒョンビンとの結婚記念日を祝った。ソン・イェジンは先月３１日、ＳＮＳを通じて「２回目の結記（結婚記念日）」というコメントを添えて２枚の写真を掲載した。該当の写真はソン・イェジンとヒョンビンが結婚を控えて撮影したウェディングフォトだ。特に２人は幸せ一杯の笑みを満面に浮かべていてファンの笑顔を誘った。もう１枚の写真でソン・イェジンは華やかなドレスを着て花に囲まれて優雅な魅