（ＣＮＮ）国連機関や主要な支援組織など１８団体の代表は５日、異例の共同声明を発表し、イスラエルとパレスチナでの「即時の人道的停戦」を呼び掛けた。声明は「３０日が経過した。もうたくさんだ。これは今すぐ止めなければならない」と述べた。今回の声明には、世界保健機関（ＷＨＯ）や国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）、ケア・インターナショナル、セーブ・ザ・チルドレン、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）、国連人道問題調整事務所
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