「ねえいつも食パン半分に切ってちょうどいいサイズのファミチキ、40％増しで食パンと同じサイズになってんだけどwwwほんま馬鹿のサイズよ（褒めてる）」【写真】食パンにジャストフィットですそんなコメントとともにポストされた写真は、みんな大好きファミリーマートのファミチキ。食パンに挟まれています。ただよく見ると少し大きい…いやかなり大きいですね！現在ファミリーマートではファミチキ40%増量を実施しており、通常の