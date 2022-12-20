セブン-イレブン各店は2023年12月20日から26日まで、コーラ1本購入でもう1本プレゼントするお得なキャンペーンを実施中です。500mlサイズが対象購入対象商品は、500mlサイズの「コカ・コーラ」（172円）です。1本買うと、同商品1本と交換できるレシートクーポン（無料引換券）がもらえます。「コカ・コーラ 缶」（500ml）や「アイスコールド コカ・コーラ」（500ml）は対象外です。コーラ好きには嬉しい企画ですね。無料券の引換期