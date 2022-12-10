女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する、日本テレビ系『女芸人No.1決定戦THE W 2022』が10日に放送された。Aブロックを勝ち上がったヨネダ2000、Bブロックを勝ち抜いた天才ピアニスト、Cブロックの勝者・紅しょうがの3組で決勝ラウンドが行われ、天才ピアニストが優勝した。天才ピアニストが4票、ヨネダ2000が2票、紅しょうがが1票となった。優勝が決まった瞬間、大粒の涙を流して、悲願達成を喜んだ。【番組カ