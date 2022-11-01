ロッテは11月1日、「パイの実」シリーズから「パイの実＜贅沢カマンベールチーズ〜黒トリュフを添えて〜＞」を、「トッポ」シリーズから「トッポ＜3種の贅沢チーズ＞」を発売した。11月11日はチーズの日!ロッテ「パイの実」「トッポ」シリーズから贅沢チーズの新味登場今回新たに誕生した同商品は、11月11日の「チーズの日」に合わせて開発されたもので、同社人気シリーズ「パイの実」と「トッポ」から、チーズの味わいを贅沢に