ロッテのロングセラー商品「きかんしゃトーマスとなかまたちラムネ」が販売終了していた。ロッテが取材に明らかにした。Xでは、製造終了したとする情報が拡散されていた。「きかんしゃトーマスとなかまたちラムネ」の商品ページ削除「きかんしゃトーマスとなかまたちラムネ」は、筒状の容器のフタ部分が「きかんしゃトーマス」のキャラクターの顔になっているラムネ菓子だ。容器はつなげて遊ぶことができた。2025年7月24日頃から製