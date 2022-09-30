インドに住む32歳の男性の胃から、63本のスプーンが摘出された。男性は「スプーンを無理やり食べさせられた」と主張しているが、担当医は男性が摂食障害の一つである「異食症」の可能性であることを指摘している。『Times of India』などが伝えた。インド、ウッタル・プラデーシュ州ムザッファルナガルのエヴァン病院（Evan Hospital）に今月中旬、ヴィジャイ・クマールさん（Vijay Kumar、32）が酷い腹痛を訴えて訪れて来た。ヴィ