お笑いタレントの陣内智則（４８）が３１日、ツイッターを更新。父親が亡くなったことを報告した。陣内は「先日２７日親父が亡くなりました。コーヒー好きでポケモン好きで女性好きでカッコいい男でした。何より僕の一番のファンでした！」と生前の父親の思い出を投稿。その上で「関係者の皆様先輩方、同期、後輩のみんな素敵な供花ありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。