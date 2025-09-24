経済力や計画性は男性の魅力のひとつ。お金にルーズな男性は女の子に敬遠されてしまうようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性244名に聞いたアンケートを参考に「『もしかして貯金できないタイプ？』と女性に疑われてしまう言動９パターン」をご紹介します。【１】なんとなくコンビニに入って必要のないものを購入する「缶コーヒーやガム、お菓子とか本当にいる？」（20代女性）というように、100円単位の無駄遣いが積もっ