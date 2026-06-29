自動電位差滴定装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（タッチ画面付き滴定装置、タッチ画面なし滴定装置）・分析レポートを発表
2026年6月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動電位差滴定装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動電位差滴定装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
製品範囲と市場概要
世界の自動電位差滴定装置市場は、2024年に2億2400万米ドル規模となり、2031年には2億6700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は2.5％です。
自動電位差滴定装置は、化学分析において電位変化を測定し、滴定の終点を判定する高精度な分析機器です。通常、滴定部、電位測定部、制御操作部で構成され、酸性度、アルカリ度、酸化還元電位、イオン濃度などの溶液特性を高い精度で分析できます。操作が容易で、効率性と結果の安定性に優れるため、医薬品、化学、食品、環境測定などの分野で広く利用されています。
________________________________________
主要メーカーの状況
本調査では、Mettler Toledo、Metrohm、Hitachi、Xylem、Hach、Hanna、KEM、Hiranuma、DKK-TOA、Shanghai inesaなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
________________________________________
競争環境
自動電位差滴定装置市場では、測定精度、再現性、分析速度、操作性、ソフトウェア機能、保守対応、価格が競争力を左右します。
主要企業は、研究室や品質管理現場での作業効率を高めるため、試料測定の自動化、結果記録、データ管理、複数分析項目への対応、操作画面の使いやすさを強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品、センサー、精密機械部品などの調達費用、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、医薬品、食品、環境分析、石油製品検査などの高度な品質管理需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、厳格な品質基準や環境規制が精密分析装置の需要を押し上げています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、医薬品製造、食品加工、化学産業、環境監視体制の拡大により、導入機会が広がっています。
________________________________________
種類別市場
種類別では、タッチ画面付き滴定装置とタッチ画面なし滴定装置に区分されています。
タッチ画面付き滴定装置は、直感的な操作、測定条件の設定、結果確認、データ管理を行いやすく、品質管理部門や研究室での作業効率向上に適しています。タッチ画面なし滴定装置は、基本機能を重視し、既存の制御装置や外部端末と組み合わせて利用する場合に適しています。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動電位差滴定装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動電位差滴定装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
製品範囲と市場概要
世界の自動電位差滴定装置市場は、2024年に2億2400万米ドル規模となり、2031年には2億6700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は2.5％です。
自動電位差滴定装置は、化学分析において電位変化を測定し、滴定の終点を判定する高精度な分析機器です。通常、滴定部、電位測定部、制御操作部で構成され、酸性度、アルカリ度、酸化還元電位、イオン濃度などの溶液特性を高い精度で分析できます。操作が容易で、効率性と結果の安定性に優れるため、医薬品、化学、食品、環境測定などの分野で広く利用されています。
________________________________________
主要メーカーの状況
本調査では、Mettler Toledo、Metrohm、Hitachi、Xylem、Hach、Hanna、KEM、Hiranuma、DKK-TOA、Shanghai inesaなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
________________________________________
競争環境
自動電位差滴定装置市場では、測定精度、再現性、分析速度、操作性、ソフトウェア機能、保守対応、価格が競争力を左右します。
主要企業は、研究室や品質管理現場での作業効率を高めるため、試料測定の自動化、結果記録、データ管理、複数分析項目への対応、操作画面の使いやすさを強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品、センサー、精密機械部品などの調達費用、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、医薬品、食品、環境分析、石油製品検査などの高度な品質管理需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、厳格な品質基準や環境規制が精密分析装置の需要を押し上げています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、医薬品製造、食品加工、化学産業、環境監視体制の拡大により、導入機会が広がっています。
________________________________________
種類別市場
種類別では、タッチ画面付き滴定装置とタッチ画面なし滴定装置に区分されています。
タッチ画面付き滴定装置は、直感的な操作、測定条件の設定、結果確認、データ管理を行いやすく、品質管理部門や研究室での作業効率向上に適しています。タッチ画面なし滴定装置は、基本機能を重視し、既存の制御装置や外部端末と組み合わせて利用する場合に適しています。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
________________________________________