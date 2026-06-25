東武東上線 １８年ぶりの新型車両「９００００系」がデビュー！～誕生記念スタンプラリーや記念乗車券の発売などの他、各種記念イベントを実施します～

東武鉄道株式会社

１．東上線新型車両90000系誕生記念スタンプラリーの開催およびカプセルトイ・東上線1日フリー乗

車券の発売について

「９００００系」の誕生を記念し、「東上線新型車両９００００系誕生記念スタンプラリー」を開催します。スタンプ設置５駅を巡り、各駅のスタンプを重ね押しすることで、カラフルな印影で描かれた９００００系のイラストが完成します。完成したスタンプ台紙をご提示いただいた方には、オリジナル景品をプレゼントします。また、スタンプラリー開催期間中には、関連商品のカプセルトイを販売するほか、東上線・越生線が乗り降り自由となる「東上線１日フリー乗車券」を発売します。この機会に、お得なフリー乗車券をご利用いただきながら、東上線沿線を巡り、９００００系誕生記念スタンプラリーをお楽しみください。

１.東上線新型車両９００００系誕生記念スタンプラリーの開催について（重ね押し式・5色）

（１）開催期間

２０２６年７月１８日（土）～２０２６年８月３１日（月）４５日間

（２）スタンプ設置駅

池袋駅、志木駅、川越市駅、坂戸駅、小川町駅 計５駅

スタンプ（イメージ）

池袋駅（水色）志木駅（朱）川越市駅（藍）坂戸駅（薄墨）小川町駅（黒）

（３）全スタンプ達成賞景品

９００００系誕生記念 オリジナルアクリルスタンド（先着６，０００名様）

※Ｗチャンス賞応募専用はがき付き。

※景品の引換えは、お一人様1個限りです。

※なくなり次第終了。

全スタンプ達成賞景品（イメージ）

（４）景品引換期間・場所・時間

２０２６年７月１８日（土）～２０２６年９月６日（日）５１日間

池袋駅・志木駅・川越駅・坂戸駅の各定期券発売所 １２：００～２０：００

（５）Wチャンス賞

9月26日（土）実施「90000系就役記念ツアー」ご招待（10組20名様）

※全スタンプ達成賞引換時に配布する応募専用はがきでご応募いただいた方の中から抽選でご

招待いたします。

※応募の際の郵送料はお客様のご負担となります。

※複数応募された場合は無効となります。

応募締切

2026年9月7日（月）消印有効（専用はがきによる応募）

２.東上線６種の電車アクリルスタンドのカプセルトイ販売について

スタンプラリー景品と連結できる電車アクリルスタンドが登場！

9000型、10030型、30000系、50000型、50090型、そしてシークレットの全6種類をご

用意しました。

何が出るかはお楽しみ！ぜひコレクションしてください。

9000型

10030型

30000系

50000型

50090型

シークレット

電車アクリルスタンド（イメージ）

（１）販売期間

２０２６年７月１８日（土）～２０２６年８月３１日（月）

※なくなり次第終了。

（２）販売箇所

池袋駅、志木駅、川越市駅、坂戸駅、小川町駅 計５駅

（３）販売時間

始発から終電まで

（４）販売金額

１回４００円（税込）

（５）販売数

通常５種：各２,０００個 ＋ シークレット１種（数量非公開）

※なくなり次第終了。

※カプセルトイ商品のため、種類は選択できません。

３.「東上線１日フリー乗車券」の発売について

東上線新型車両90000系誕生記念スタンプラリーや、カプセルトイ「電車アクリルスタン

ド」の発売に合わせて、便利でお得な「東上線1日フリー乗車券」を期間限定で発売いたし

ます。スタンプラリーへのご参加はもちろん、夏休みのお出かけにもおすすめです。ぜひご

利用ください。

（１）発売期間

２０２６年７月１８日（土）～２０２６年８月３１日（月）

（２）発売内容

東上線・越生線内乗り降り自由（乗車回数の制限なし）

（３）発売箇所

東上線・越生線の各駅（みなみ寄居駅・寄居駅を除く）窓口

※券売機では発売いたしません。

（４）発売金額

大人１，５００円、小児１００円

※磁気乗車券のみ発売。

※お支払いは現金のみとなります。

（５）有効期間

発売当日限り有効

２．東上線新型車両９００００系 車両撮影会・内覧会の開催について

鉄道ファン必見！

営業運転開始前の東上線新型車両「９００００系」３編成が一堂に会する特別な車両撮影会を開

催します。営業運転開始に先駆けて、９００００系を間近で撮影できる貴重な機会です。

また、車内内覧会も実施し、営業運転開始前に車内デザインをご覧いただけるほか、実際に座席

へお座りいただき、新型車両の快適な空間を一足早くご体感いただけます。 また、当日は９００

００系車内において東武鉄道グッズの販売会も行います。

９００００系 車両

９００００系 車内

＜有料・事前応募制＞

（１）開催日時

2026年8月２日（日） 森林公園検修区（最寄駅：東武東上線 森林公園駅）

第1回 8時00分～11時00分

第2回 9時20分～12時20分

※雨天決行・荒天中止

（２）集合・受付

第1回 8時00分～8時10分 東武東上線 森林公園駅改札外コンコース集合・受付

第2回 9時20分～9時30分 東武東上線 森林公園駅改札外コンコース集合・受付

（３）当日スケジュール・内容

＜第1回＞

8時00分～8時10分 森林公園駅改札外コンコース集合・受付

8時20分～8時50分 森林公園駅→森林公園検修区内会場まで徒歩移動

9時00分～9時10分 90000系3編成（91001編成・91002編成・91003編成）を並べての

遠景撮影

9時10分～9時30分 90000系フリー撮影（側面などから撮影）

9時30分～9時40分 仮設階段より90000系車内へ乗車

9時40分～10時30分 90000系車内内覧・車内にて物販 ※ジャンク品の販売はございませ

ん。

10時30分～11時00分 仮設階段より降車→森林公園検修区入口まで徒歩移動、解散

＜第2回＞

9時20分～9時30分 森林公園駅改札外コンコース集合・受付

9時40分～10時10分 森林公園駅→森林公園検修区内会場まで徒歩移動

10時20分～10時30分 90000系3編成（91001編成・91002編成・91003編成）を並べての

遠景撮影

10時30分～10時50分 90000系フリー撮影（側面などから撮影）

10時50分～11時00分 仮設階段より90000系車内へ乗車

11時00分～11時50分 90000系車内内覧・車内にて物販 ※ジャンク品の販売はございませ

ん。

11時50分～12時20分 仮設階段より降車→森林公園検修区入口まで徒歩移動、解散



※当日スケジュール・内容については変更になる場合もございますのでご了承ください。

（４）募集人数

各回50名（合計100名）

※最少催行人員は各回とも25名です。

※小学生以下は大人同伴であっても参加いただけません。

（５）発売額

大人 12,000円（税込） イベント限定記念品つき

（６）お申込み方法

TOBU MALLにて販売

お申込みURL ※販売開始まではご覧いただけません。

＜第1回＞

https://tobumall.jp/shop/g/gTT-269906/

＜第2回＞

https://tobumall.jp/shop/g/gTT-269907/

（７）販売日時

2026年7月1日（水）12時00分～2026年7月22日（水）12時00分

※各回とも募集人員になり次第販売終了。

（８）注意事項とお願い

・会場内では安全確保のため係員の指示に従ってください。係員の指示に従っていただけな

い場合や、集合時間に遅れた場合はご参加をお断りする場合があります。この場合、返金

はいたしかねますのでご了承ください。

・列車の遅延など不測の事由により、イベントの一部内容を変更または中止させていただく

場合があります。

・脚立や踏み台および三脚、一脚、自撮り棒等のご使用は安全確保のため禁止させていただ

きます。

・ドローン撮影やライブ配信は禁止とさせていただきます。

・撮影会において行先表示の変更はございません。また、ご要望についてもお受けできませ

ん。

・会場は足元が不安定であるため、サンダルやハイヒール等でのご参加はお控えいただき、

歩きやすい靴や服装でご参加ください。なお、車内へ出入りの際には仮設階段をお通りい

ただきます。

・雨天時においても屋外での開催となります。車両基地内のため雨天時であっても傘のご利

用はお控えいただき、雨合羽等のご持参をお願いいたします。なお、台風等の荒天時は安

全確保のため中止させていただきます。中止の場合はお申し込みいただいたメールアドレ

スへお知らせいたします。

・猛暑時期のため、熱中症にはご注意ください。なお、会場内に自販機も含め飲料の販売は

ございませんので事前にご準備のうえご参加ください。

・会場内にトイレはございませんので、事前にお済ませください。

・車内内覧では乗務員室および一部の車両には立ち入りできません。

・会場内では他の参加者の皆様と譲り合ってお楽しみください。

３．「９００００系就役記念乗車券＆卓上カレンダー」の発売について

２０２６年９月２６日の東上線新型車両「９００００系」の営業運転開始を記念して、記念乗

車券と９００００系卓上カレンダーをセットにした「９００００系就役記念乗車券＆卓上カレ

ンダー」を発売します。東上線の新たな歴史を刻む９００００系のデビュー記念商品として、

ぜひお買い求めください。

（１）発売期間

９月下旬予定

（２）発売金額

１，０００円（税込）

４．東上線新型車両９００００系営業運転開始記念式典および出発式の開催ならびに臨時列車「東上

線新型車両９００００系就役記念ツアー」の発売について

新型車両「９００００系」の営業運転開始を記念して、「東上線新型車両９００００系営業運転

開始記念式典および出発式」を開催します。東上線では１８年ぶりとなる新型車両のデビューを

祝うとともに、９００００系の新たな歴史の幕開けを彩る記念イベントとして実施します。

また、出発式の対象列車となる営業運転初列車の臨時列車「東上線新型車両９００００系就役記

念ツアー」を発売します。本ツアーでは、９００００系の営業運転初列車にご乗車いただき、営

業運転開始の記念すべき瞬間をご体感いただけるほか、新たな歴史の幕開けとなる特別なひとと

きをお楽しみいただけます。

なお、「９００００系就役記念乗車券＆卓上カレンダー」の発売内容および「東上線新型車両９

００００系営業運転開始記念式典および出発式」ならびに「東上線新型車両９００００系就役記

念ツアー」の詳細については、２０２６年８月２０日（木）１２時に公開予定です。ぜひご期待

ください。

（１）実施日

２０２６年９月２６日（土）

お問い合わせ

東武鉄道お客さまセンター

TEL 03-5962-0102（9:00～18:00/年中無休/ただし年末年始を除く）

※営業時間については、変更になる場合がございます。ホームページをご確認の上、お問い合

わせください。