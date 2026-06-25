Å¨¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤¤¤è¡©Î¹¤¹¤ëÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØOutbound¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢Square Glade Games¤¬³«È¯¤¹¤ëPlayStation(R)5¡¢Nintendo Switch(TM) 2¡¢Nintendo Switch(TM)¸þ¤±¥³ー¥¸ー¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØOutbound¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØOutbound¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¡Ù ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¡§
https://www.youtube.com/watch?v=33dZ0k8jM8c
¡¡
ËÜºî¤Ï¡¢¶áÌ¤Íè¤Î¥æー¥È¥Ô¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉÃµº÷¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ç¼«µë¼«Â¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥í¥×¥ì¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤êÃµº÷¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÁÇºà¤ò½¸¤á¤Æ¥¯¥é¥Õ¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÆâÉô¤«¤é²°º¬¤Î¾å¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤ò¿ÊÊâ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ·Á¤ä¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡
¡¦º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÃíÌÜ¡ª¡¡³«È¯¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
¡ØOutbound¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¡Ù¤Îº£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ½Äê¤ò¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äà¤ê¤ÎÆ³Æþ¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â³¡¹ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡
¡¡
¢£»²¹Í¡§Square Glade Games¤È¤Ï
¥ª¥é¥ó¥À¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëTobi¤ÈMarc¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØAbove Snakes¡Ù¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç6ËüËÜ°Ê¾å¤òÈÎÇä¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ëËÜºî¡Ø¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢Steam¤Ë¤Æ¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦ÁÏÂ¤À¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.squareglade.games/
¡¡
¡¡
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Outbound¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§
PlayStation(R)5¡¿Nintendo Switch(TM) 2¡¿Nintendo Switch(TM)
¢¨PC¡ÊSteam/Epic Game Store/Windows¡Ë¡¿XBOX series X|SÈÇ¤ÏSquare Glade Games¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨PlayStation(R)5¡¿Nintendo Switch(TM) 2¡¿Nintendo Switch(TM)¤Î³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÏSilver Lining Interactive¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§È¯ÇäÃæ¡Ê2026Ç¯6·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§4,527±ß¡ÊÀÇ¹þ4,980±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥³ー¥¸ー¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»þ¡§1～4¿Í¡Ë
¥áー¥«ー¡§Square Glade Games
CERO¡§A¶èÊ¬¡ÊÁ´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§Outbound (C)2026 Square Glade Games. Published by Silver Lining Interactive. Developed by Square Glade Games.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://outbound.sega.jp/
¡¡
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¢¨¥»¥¬¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡¦Silver Lining Interactive¼Ò¤È¶¦Æ±¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£