『ラストオリジン』、高難度コンテンツ「総力戦」新シーズン開幕！復刻イベント「突撃！白夜のアクアランド」やスキンセールも開催

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』（App Store／Google Play／DMM GAMES）において、2026年6月25日（木）のアップデートより、高難度コンテンツ「総力戦」の新シーズンを開始したことをお知らせいたします。さらに、期間限定スキンセールの開催や新たなステッカーパックを追加したほか、復刻イベント「突撃！白夜のアクアランド」も開催中です。

◆強敵「ラヴァジャー」に挑む総力戦新シーズンが開幕

部隊の育成成果を試せる高難度コンテンツ「総力戦」に、新シーズン「ラヴァジャー」が登場しました。

強大なボス「ラヴァジャー」に挑戦し、段階ごとの報酬獲得を目指しましょう。最終段階報酬として、新規ロビー装飾品「ラヴァジャーの下半身の彫刻」を獲得できます。

また、総力戦交換所には戦闘員「暗涙のサワメ」専用装備の携帯用祭具「イミアケ」をはじめ、手作りヨーグルトステッカー3種を新たに追加いたしました。

【開催期間】

2026年6月25日（木）メンテナンス後 ～ 2026年7月9日（木）メンテナンス前

◆人気スキン6種を期間限定で特別価格に

「アクアランド」シリーズや人気キャラクターの水着スキンを、次回メンテナンス前まで期間限定で20%OFFの特別価格にて販売いたします。夏らしい装いの戦闘員たちを、お得な価格で入手できるチャンスです。

【セール対象スキン】

・C-11スカラビア（アクアランド：怠け者の姫）：136ツナ缶 ⇒ 109ツナ缶

・T-40ハイエナ（アクアランド : お祭り騒ぎには爆弾でしょ！）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・蹂躙のソニア（アクアランド : 誘惑する視線）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・サイクロプスプリンセス（アクアランド：パイレーツプリンセス）：159ツナ缶 ⇒ 128ツナ缶

・宝蓮（水着コンテスト：海辺の理髪師）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・EB-48Gフレースヴェルグ（アクアランド：#マジカルモモ #アクアランド #司令官）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

（左から）サイクロプスプリンセス、ハイエナ、フレースヴェルグ、宝蓮、ソニア、スカラビア

◆復刻イベント「突撃！白夜のアクアランド」開催中

全3部構成、総ステージ数52の大型イベント「突撃！白夜のアクアランド」を開催中です。

イベント限定ストーリーを楽しみながら、希少なバイオロイドや装備、各種消耗品などの報酬を獲得できます。また、イベントプレイで集めたアイテムはさまざまな報酬と交換可能です。

これからイベントに挑戦する司令官はもちろん、過去に参加した司令官も改めて楽しめる内容となっています。

【開催期間】

2026年7月9日（木）メンテナンス前まで

◆ステッカーパック8種をショップに追加

ショップのイベント商品に新たなステッカーパック8種を追加いたしました。

「アンドバリ」「アルヴィス」「紅蓮」「薔花」の4体について、それぞれAタイプ・Bタイプの2種類をご用意しています。

お気に入りの戦闘員たちのステッカーを集めて、ロビーカスタマイズをお楽しみください。

※1パックにつき5種のステッカーを含みます。

この他、本アップデートではロビーのカスタマイズ機能追加等も行っております。

アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=707

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC（DMM GAMES）

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル：ラストオリジン

ジャンル：次世代美少女×戦略RPG

運営：株式会社G・O・P

開発：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。