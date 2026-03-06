クラウド環境、AI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーである株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口豊、https://www.sateraito.jp/)は2026年3月6日、ポジションペーパー作成を自動化し決算品質を向上させる「サテライトAI・経理部支援AIシリーズ」の提供を開始したことを発表します。「契約件数が多く、決算時の会計判断が毎回逼迫している」「PP作成の論点整理が多く作成に多くの時間を要する」など、収益認識ポジションペーパー(PP)作成の課題をAIが解決。決算力を加速、向上させるとともに、監査対応の効率化とコスト削減を同時に実現することが可能です。

＜サテライトAI・経理部支援AIシリーズとは＞ ●新収益認識基準に関するポジションペーパー作成(研究開発支援業務用)会計士でも非常に時間を要する契約書の会計論点整理をAIが自動化。収益認識のポジションペーパードラフトを高精度に生成し経理担当者の作業、および会計責任者のレビュー時間を大幅に削減することで、決算業務の効率化と外注費削減を同時に実現します。

●経理部支援AIシリーズ 対応出力帳票（一部開発中の内容も含む）・会計/税務基準の最新情報確認ボット・月次/年度比較分析のドラフト・新収益認識基準に関するポジションペーパードラフト（製造業編）・新リース基準に関するポジションペーパードラフト●監修：ISAO国際公認会計士事務所代表/ISAO株式会社 代表取締役 加藤 勲 氏●今後の開発予定経理データ作成AIアプリ、請求書OCR仕分けデータ作成AIアプリ、入金マッチングAIアプリ、債権管理AIアプリ、経理処理2重チェックアプリ、月次決算AI評価、年次決算AI評価（昨年との対比）、固定資産の管理と伝票作成アプリ、36協定チェックアプリ、IPO支援業務アプリ（Ⅰの部、Ⅱの部資料作成）、取締役会資料作成支援アプリ（作成後、AI経由で質問）、取締役会の議事録作成、取締役会データ（資料、議事録）へのAI質問、株主総会作成支援アプリ（作成後、AI経由で質問）、株主総会想定質問案作成アプリ、各種社内規定作成アプリ、各種社内規定に関する社員からのAI質問アプリ、問題解決案作成アプリ、経営陣が現在の売上利益状況をAI経由で問合わせアプリ（対策案や傾向と対策もAIが提示）、監査法人からの質問の回答案作成アプリ、証券会社からの質問の回答案作成アプリ、福利厚生に関する社員からのAI質問受付＜サテライトAI・経理部支援AIシリーズの主な機能＞●手元のPCで簡単操作。処理はパソコン内で実行Webアクセスやログインは不要。PC内で実行するので直感的に操作できます。解析処理ではクラウドAIを利用しますがデータの保存・学習・二次利用はされません。

●ChatGPT、Gemini、ClaudeなどマルチLLMに対応複数のLLMモデルから選択して利用でき、モデルごとに回答の傾向や表現が異なります。そのため用途や好みに応じて出力結果を比較し最適な回答を探ることが可能です。●履歴ビューア過去の出力履歴は専用ビューアからも確認できます。

●経理部支援AIシリーズ対応出力帳票・ 新収益認識基準に関するポジションペーパードラフト顧客層はサービス全体参照。医薬品業界向けからリリース。今後、卸売/小売業、その他業種ごとに展開予定。入力資料：基本契約書と個別契約書、個別発注書、個別計画書など※一部開発中の内容も含みます・月次/年度比較分析のドラフト入力資料：BS, PL, 月次推移表, 総勘定元帳, 明細など・会計/税務基準の最新情報確認ボット入力資料：税務通信・経理財務などの業界紙、EY等のBIG4監査法人、国税HPなど・新リース基準に関するポジションペーパードラフト顧客層はサービス全体参照。医薬品業界向けからリリース。今後、卸売/小売業、その他業種ごとに展開予定。入力資料：基本契約書と個別契約書、個別発注書、個別計画書など●ISAO国際公認会計士事務所代表 公認会計士 加藤 勲 様のコメントこのたびサテライト様と共に「経理部支援AIシリーズ」を展開できることを大変嬉しく思います。人材不足や業務高度化が進む中、契約書レビューや会計論点整理などの高度業務をAIで支援し、専門知見を組織資産として活用できる環境を実現します。本取り組みを通じ、日本企業の管理部門の高度化と生産性向上に貢献してまいります。 ＜サテライトAI・経理部支援AIシリーズの利用料金＞月額30,000円（税別）※・初期費用は不要・発行するレポート出力数に制限なし・トライアル無償https://www.sateraito.jp/AI_keiri/index.html#keiri