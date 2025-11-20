オンライン日本語学校「AOJランゲージスクール」運営、日本語能力試験学習サイト「Attain Online Japanese」運営、日本語能力試験対策eラーニング制作のアテイン株式会社(本社：東京都江東区、電話：03-6381-8641)は、日本語学習者向けのオンラインフリートークイベント「日本語で話そう!」を11月23日(日)12:00～13:00に開催します。日本語学習者同士で、テーマに沿って日本語での会話練習を行うことができるイベントです。今回のテーマは「東京の下町について」です。お申し込みはメール、またはお問い合わせフォームより受け付けています。日本語を練習し、日本が好きな新しい友達を作るこの無料の機会に、ぜひお申し込みください。





お申し込みはこちら： https://aoj-ls.jp/contact.html





AOJLS_11月イベント





AOJランゲージスクールはアメリカ学習フラットフォームUdemyで受講者が20万人を突破している日本語eラーニング教材「Attain Online Japanese」を展開するアテインが設立したオンラインの日本語学校です。2025年4月に開校4年目を迎え、受講者数は30カ国以上から計400名以上になりました。10月からは秋学期が開講し、世界各地から新たに入学した約150名の学生が在校しており、日本語学習を始めています。





人気の秘密は、学習の「取り組みやすさ」と「続けやすさ」を追求している点です。継続的に学習が語学力向上には必須だと考えるからこそ、こだわって教材・サービス開発に臨んでいます。例えば授業は、いつでもどこでも学べるオンデマンド授業と、直接質問できる週2回ライブ授業を組み合わせて提供しており、忙しい日々の中でも自分のペースで学習できます。





また、オンライン日本語学校AOJランゲージスクールでは、グループ授業だけでなく日本語のマンツーマンレッスン「日本語プライベートレッスン」も提供しています。「会話練習がしたい」「苦手分野を集中的に学びたい」「自分のペースでJLPT学習を進めたい」といった要望に柔軟に応えることができる人気サービスです。





このような継続しやすい環境は、結果として日本語が着実に身に付くため、世界各地の日本語学習者にご愛顧いただいています。この魅力をより多くの方に知っていただけるよう、無料で参加できる「フリートークイベント」を開催します。





今回は東京の下町在住のAOJランゲージスクール日本語講師が、下町文化や有名スポットをご紹介します。実際の生活に即したご紹介をしますので、様々なレベルの方に楽しんでいただけるイベントとなっております。日本語を話す練習をしたい方、日本語学習の息抜きをしたい方など、楽しく会話することを通じて日本語を練習できる絶好のチャンスです。是非お気軽にお申し込みください。





学校紹介：

https://youtu.be/hMrFovrjnVY









■イベント詳細

日付 ：2025年11月23日(日本時間)

時間 ：12:00～13:00(日本時間)

テーマ ：「東京の下町について」

使用言語：日本語

講師 ：西山先生(AOJランゲージスクール講師)





【イベントの特徴】

・ほかの日本語学習者と楽しく会話をします

・簡単な日本語フレーズの練習を行います(経験不要！)

・日本語を練習する絶好のチャンスです





【イベント予約】

メール、またはお問い合わせフォームより承っております。

https://aoj-ls.jp/contact.html





現在、学校ではプライベートレッスンのキャンペーンを開催しております。2025年12月25日までに日本語プライベートレッスンのチケットを購入された方を対象に、購入金額に応じた割引価格(最大約10％、5000円割引)でご提供いたします。2025年に日本語の勉強を頑張った方へのご褒美に、また新年に向けてスタートダッシュを決めたい方への応援プレゼントに、ぜひご利用ください。申し込み・購入はHPより承っております。





詳細はこちら： https://aoj-ls.jp/admission/campaign.html

プライベートレッスン申込み： https://aoj-ls.jp/form/privatelesson/application.html









■オンライン日本語学校AOJランゲージスクールについて

【ホームページ】

URL https://aoj-ls.jp

(HPは、英語、簡体字、繁体字、ベトナム語、ポルトガル語にも対応しております。)





【参考：AOJランゲージスクール グループレッスンの特長】

・ライブ授業とオンデマンド動画学習により、世界のどこからでも、高品質な日本語学習にアクセスできます。

・日本語教師の資格を有する優秀な講師陣による週2回のライブ授業は、より楽しく、よりモチベーティブに、学習者の日本語学習を助けます。

・ライブ授業は少人数制です。ネット環境のある場所さえあればどこでも授業に参加できます。授業の時間に都合が合わず欠席した場合でも、録画された授業にアクセスできます。

・世界各地にいる日本語学習者に出会える空間です。日本語学習を通じて異文化交流もできます。

・JLPT N1までのすべての日本語レベルに対応しています。自分に合ったレベルの日本語クラスを選択することができます。

カリキュラムは半期ごとにレベルアップして、日本語初学者が最短2年でJLPTのN2レベルの日本語能力を習得することを目指します。

・AOJランゲージスクールは世界中の日本語を学びたい方に向けて、良質な日本語学習を届けます。学習が続けやすいよう、当校では入学金は不要とし、授業料は手頃で毎月払いも選べます。

・日本への進学や就職を支援する、相談窓口を設けています。





法人向けの日本語学習教材・サービスも用意しております。詳しくはこちら。

https://www.attainj.co.jp/attain-online-japanese/jp/corporate-customer/index.html#corp-features





このリリースに関するお問い合わせは下記まで

AOJランゲージスクール

運営会社： アテイン株式会社

所在地 ： 東京都江東区佐賀1丁目5-6永代OTビル

担当 ： 金沢

TEL ： 03-6381-8641

FAX ： 03-6381-8642

Email ： info@aoj-ls.jp