フレックステイイン東十条 11月10日（火）「ホテルマイステイズ東十条」にリブランド

アイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長：山本俊祐／代表取締役社長：代田量一、以下当社）は、「フレックステイイン東十条（以下、当ホテル）」を改装し、2025年11月10日（月）より「ホテルマイステイズ東十条」としてリブランドオープンいたしました。

東京三大銀座商店街のひとつ「十条銀座商店街」があることで知られる東十条は、昔ながらの賑わいとアットホームな下町の雰囲気が感じられる地域です。人気観光地の上野へは乗り換えなしで約10分、池袋や新宿へも20分以内と、アクセス環境にも優れており、観光・ビジネスどちらにも便利なロケーションです。さらに、音楽ライブやスポーツイベントで盛り上がる「さいたまスーパーアリーナ」へも約23分と利便性が高く、近年ではフェスやイベントを目的に訪れる若い世代の利用も増え、“ローカルな東京”を楽しめる街として注目が高まっています。

段階的に改装を実施。ロビー・客室を刷新、全客室に電子レンジを備え、テイクアウトや簡単なお食事にも便利な機能性をプラスするなど、より多くのお客様に快適に滞在いただける空間へと生まれ変わります。

また、最大3名まで利用可能なスーペリアツインルームを新設し、グループ旅行やファミリーでの滞在にも対応。4階の一部客室からは、東北新幹線が目の前を走る“トレインビュー”も楽しめ、滞在中のささやかな特別感を演出いたします。

東京の下町文化が息づく東十条にて、旅の拠点にふさわしい快適な滞在を、ぜひ当ホテルでお過ごしください。

ホテルマイステイズ東十条（旧：フレックステイイン東十条）-施設概要-

【所在地】〒114-0032 東京都北区中十条2‐10‐2

【階数】地上4階

【客室】90室（収容人数181名）※全室禁煙、喫煙スペース有り

【施設】洗濯機4台、乾燥機4台（24時間利用可/有料）

【アクセス】JR京浜東北線「東十条駅」南口より徒歩2分

チェックイン／チェックアウト：15：00／11：00

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-flexstay-inn-higashi-jujo-tokyo

■客室





左：スタンダードセミダブル（3室、12.5平米、定員数2名）

中：スタンダードダブル（86室、11.75～13平米、定員数2名）

右：スーペリアツイン（1室、25平米定員数3名）

■ロビー





■外観





※画像はすべてイメージです。

HOTEL MYSTAYS（ホテルマイステイズ）

●ビジネスやプライベートで旅をする方に、「自分の部屋で暮らしているような」くつろぎと利便性を兼ね備えた宿泊特化型ホテル。

●低反発枕や空気清浄機・加湿器、ナイトウェア、クレンジングや化粧水のレディースアメニティなど、くつろぎに必要な客室設備とアメニティをご用意しております。

●宴会・会議室や健康に配慮した朝食ビュッフェなど、ホテルステイの利便性にクオリティをプラスしたサービスをご提供いたします。

●多言語対応（日本語・英語・中国語）可能なスタッフ、ゲストリレーションズ（電話／メール／オンラインチャット）との連携により、ストレスフリーなご滞在をご提供いたします。

※一部のホテルでは、宴会・会議室やレストランのご用意がない場合があります。

＜ホテルマイステイズ 所在地＞ 合計58棟（2025年11月1日現在）

都道府県別棟数

北海道❽（名寄、札幌アスペン、札幌駅北口、札幌すすきの、札幌中島公園、札幌中島公園別館、函館五稜郭、函館駅前）／青森❶（青森駅前）／栃木❶（宇都宮）／千葉❸（舞浜、新浦安コンファレンスセンター、蘇我)／東京⑳（東池袋、上野イースト、上野入谷口、上野稲荷町、浅草、日暮里、亀戸（2）、御茶ノ水コンファレンスセンター、立川、神田、五反田、五反田駅前、浜松町、清澄白河、浅草橋、蒲田、羽田、西新宿、飯田橋） ／神奈川❸（横浜、横浜関内、厚木）／山梨❶（富士山 展望温泉）／静岡❶（清水）／愛知❷（名古屋栄、名古屋錦）／石川❷（金沢キャッスル、金沢片町）／京都❶（京都四条）／大阪❺（堺筋本町、御堂筋本町、大手前、新大阪コンファレンスセンター、心斎橋）／広島❶（広島 平和公園前）／岡山❶（岡山）／愛媛❶（松山）／福岡❷（福岡天神、福岡天神南）／大分❶（大分）／鹿児島❷（鹿児島天文館、鹿児島天文館2番館）／熊本❶（熊本 リバーサイド）／宮崎❶（宮崎）

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp