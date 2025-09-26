『大航海時代 Origin』投資シーズン4「東方の波」開幕! 10月28日（火）まで秋のイベントを開催
-投資シーズン4「東方の波」…期間中のみプレイが可能なシーズン専用冒険イベント追加
- 25ランク船舶5種＆航海士の2段階目の超越を実装
-多彩な秋イベントで豊富な報酬をプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330306&id=bodyimage1】
【2025-0924】LINE Games（共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で投資シーズン4「東方の波」が始まりました。また、秋のイベントを開催しましたのでお知らせいたします。
――――投資シーズン4「東方の波」開幕――――
明出身の探検家「鄭和（ていわ）」の大遠征をモチーフに企画された今回の舞台は、「泉州」や「マカオ」が近郊にある南シナ海です。この地域では、専用物々交換の交易品である「南京雲錦」と「インドの宝石装身具」を交換し獲得できる「キリン」を始め、「織物」、「繊維」、「家畜」などに交換できます。今回のシーズンではシーズン専用冒険も楽しむことができます。シーズン期間中、毎日メールボックスに届く特定座標の地域で陸地探検すると、「支給要請書」を始め、新たに追加となった25ランク船舶造船に必要な「25ランク造船依頼書」が貰えます。
― 投資シーズン4開催期間：2025年9月22日（月）～2025年12月14日（日）まで
――――25ランク船舶5種を追加！――――
今回追加した船舶は、「大型コルベット」、「ソレイユ・ロワイヤル」、「サン・フェリペ」、「大型福船」、「ジャンク」です。この船舶は、建造時に25ランク船舶材料（板、マスト、砲門）と「25ランク船舶建造依頼書」が必要です。新たな材料の「25ランク船舶建造依頼書」はシーズン専用冒険を通じて獲得できます。
――――航海士超越の2段階を追加！――――
従来の「超越」を追加し、超越２段階を完了した提督と航海士は最大40レベルを追加で成長させることができます。 2段階目の 超越を行う際には、新規アイテム「超越の印」が必要で、「超越の印」は生産などのコンテンツで獲得できます。
――――秋のイベントを開催！！――――
秋を迎えて、10月28日（火）まで様々なイベントを開催します。
■もみじログインイベント
14日間進行するもみじログインイベント中、ゲームにログインするユーザーはもみじ生産イベントの材料アイテム「装飾用のもみじの葉」を獲得できます。「装飾用のもみじの葉」は「古びた箱」と組み合わせることで、「S級共用契約書」、「強化保護剤」、 「月兎の秘法が書かれた紙」などが詰まった「もみじのボックス」を作ることができます。
― 開催期間：2025年9月25日（木）メンテナンス後～2025年10月28日（火）まで
■もみじ生産イベント
「月兎の秘法レシピ」を材料と組み合わせると、「ソンピョン」と、「月餅」、「団子」、「焼き栗」などの食料アイテムを製作できます。食料アイテムの生産時に報酬として貰える「もみじコイン」を集め、専用商店で超越２段階に必要な「超越の印」と成長に必要な「強化剤」などのアイテムに交換できます。
― 開催期間：2025年9月25日（木）メンテナンス後～2025年10月28日（火）まで
- 25ランク船舶5種＆航海士の2段階目の超越を実装
-多彩な秋イベントで豊富な報酬をプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330306&id=bodyimage1】
【2025-0924】LINE Games（共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で投資シーズン4「東方の波」が始まりました。また、秋のイベントを開催しましたのでお知らせいたします。
――――投資シーズン4「東方の波」開幕――――
明出身の探検家「鄭和（ていわ）」の大遠征をモチーフに企画された今回の舞台は、「泉州」や「マカオ」が近郊にある南シナ海です。この地域では、専用物々交換の交易品である「南京雲錦」と「インドの宝石装身具」を交換し獲得できる「キリン」を始め、「織物」、「繊維」、「家畜」などに交換できます。今回のシーズンではシーズン専用冒険も楽しむことができます。シーズン期間中、毎日メールボックスに届く特定座標の地域で陸地探検すると、「支給要請書」を始め、新たに追加となった25ランク船舶造船に必要な「25ランク造船依頼書」が貰えます。
― 投資シーズン4開催期間：2025年9月22日（月）～2025年12月14日（日）まで
――――25ランク船舶5種を追加！――――
今回追加した船舶は、「大型コルベット」、「ソレイユ・ロワイヤル」、「サン・フェリペ」、「大型福船」、「ジャンク」です。この船舶は、建造時に25ランク船舶材料（板、マスト、砲門）と「25ランク船舶建造依頼書」が必要です。新たな材料の「25ランク船舶建造依頼書」はシーズン専用冒険を通じて獲得できます。
――――航海士超越の2段階を追加！――――
従来の「超越」を追加し、超越２段階を完了した提督と航海士は最大40レベルを追加で成長させることができます。 2段階目の 超越を行う際には、新規アイテム「超越の印」が必要で、「超越の印」は生産などのコンテンツで獲得できます。
――――秋のイベントを開催！！――――
秋を迎えて、10月28日（火）まで様々なイベントを開催します。
■もみじログインイベント
14日間進行するもみじログインイベント中、ゲームにログインするユーザーはもみじ生産イベントの材料アイテム「装飾用のもみじの葉」を獲得できます。「装飾用のもみじの葉」は「古びた箱」と組み合わせることで、「S級共用契約書」、「強化保護剤」、 「月兎の秘法が書かれた紙」などが詰まった「もみじのボックス」を作ることができます。
― 開催期間：2025年9月25日（木）メンテナンス後～2025年10月28日（火）まで
■もみじ生産イベント
「月兎の秘法レシピ」を材料と組み合わせると、「ソンピョン」と、「月餅」、「団子」、「焼き栗」などの食料アイテムを製作できます。食料アイテムの生産時に報酬として貰える「もみじコイン」を集め、専用商店で超越２段階に必要な「超越の印」と成長に必要な「強化剤」などのアイテムに交換できます。
― 開催期間：2025年9月25日（木）メンテナンス後～2025年10月28日（火）まで