ランディ・バース、掛布雅之、岡田彰布という球史に残る強力クリーンナップを擁し、球団初の日本シリーズ制覇となった1985年の阪神。一方、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔らが各打撃部門で上位の成績を残す今の阪神。その両方の打線について、1985年に阪神の４番を務めた"ミスタータイガース"掛布氏に語ってもらった。



ホームランを放った掛布雅之を祝福する、ランディ・バースら1985年の阪神の選手たち photo by Sankei Visual





【1985年の阪神打線と主な成績】

●１番 ライト 真弓明信

打率.322、34本塁打、84打点、OPS . 991

●２番 センター 弘田澄男

打率.296、５本塁打、22打点、OPS .753

●３番 ファースト ランディ・バース

打率.350、54本塁打、134打点、OPS 1.146

●４番 サード 掛布雅之

打率.300、40本塁打、108打点、OPS 1.017

●５番 セカンド 岡田彰布

打率.342、35本塁打、101打点、OPS 1.057

●６番 レフト 佐野仙好

打率.288、13本塁打、60打点、OPS .775

●７番 ショート 平田勝男

打率.261、７本塁打、53打点、OPS .668

●８番キャッチャー 木戸克彦

打率.241、13本塁打、32打点、OPS .732

●９番ピッチャー リッチ・ゲイル、池田親興ほか

【2026年の阪神打線と主な成績】

※スタメンは８月４日のDeNA戦のもの。成績は８月４日時点。

●１番 センター 近本光司

打率.259、０本塁打、６打点、OPS .626

●２番 セカンド 中野拓夢

打率.294、０本塁打、18打点、OPS .675

●３番 ライト 森下翔太

打率.291、25本塁打、59打点、OPS .945

●４番 サード 佐藤輝明

打率.316、22本塁打、68打点、OPS 1.005

●５番 ファースト 大山悠輔

打率.277、12本塁打、56打点、OPS .806

●６番 レフト 郄寺 望夢

打率.234、２本塁打、18打点、OPS .631

●７番 キャッチャー 坂本誠志郎

打率.222、５本塁打、22打点、OPS .643

●８番ショート 元山飛優

打率.297、０本塁打、１打点、OPS .654

●９番ピッチャー 村上頌樹（ほかに郄橋遥人など）

【１、２番の「怖さ」の違い】

――1985年と現在のチームの打線を見比べて、どんな違いがありますか？

掛布雅之（以下：掛布） 前提として、ピッチャーの質が僕らの時代と今では全然変わっています。真っすぐも10キロ近く速くなっていますし、動くボールも投げたりしますしね。なので、単純に数字を比較するのは難しいと思いますが、１番バッターのタイプがまず違いますね。

僕らの時代は１番が真弓明信さんで、1985年は本塁打を34本打ちました。近本光司は毎年150本くらいのヒットを打ち、出塁率も高い。それと、足ですよね。今はピッチャーのクイックが速いですし、走る際の癖などもいろいろな角度から研究されるので、昔と比べて走りづらい時代だと思うんです。いずれにせよ、真弓さんも近本も、タイプは違えど強烈な１番バッターです。

――85年は、２番に弘田澄男さん、北村照文さん、吉竹春樹さんらが併用されました。今年２番を打つことが多い中野拓夢選手と比べていかがですか？

掛布 北村には足があって、吉竹もバックアップを含めて頑張っていましたが、やっぱり弘田さんの"嫌らしさ"は際立っていたと思います。非常に右打ちがうまいですし、戦術面で柔軟性がありました。

ただ、機動力という点では、近本と中野の１、２番コンビのほうが相手バッテリーに怖さを与えられるんじゃないですか。真弓さんは走れなかったわけではないですが、近本や中野ほど走力はなかったですし、年齢的にも厳しかったと思います。

怖さという部分では、真弓さんには一発がありますからね。弘田さんもくせ者で、バントやエンドランなどいろいろなことができましたし、オールマイティな選手でした。１番と３番をつなぐのが２番だとすれば、つなぐためのバリエーションは弘田さんのほうが多かったかもしれません。

【強力クリーンナップにつながりをもたらすもの】

――クリーンナップはどちらも強力ですが、85年は３人合わせて本塁打が129本（バース54本、掛布40本、岡田35本）と圧巻の数字でした。

掛布 これも単純な比較は難しいですが、相手バッテリーに与える一発の怖さはかなりあったと思います。３人とも打率は３割以上で、100打点も挙げていましたしね。

――当時も現在も、クリーンナップでタイトルを争っていますが、それはプラスに作用しますか？

掛布 チーム内で競争意識を持つのはいいことだと思います。ただ、競争意識だけではクリーンナップがつながらなくなるんです。誰かが、どこかで我慢する必要があります。

今の阪神は５番の大山がその役目を果たしているのかもしれません。みんながイケイケでは、そうそう野球はうまくいかないので。だから、いい意味で自分たちの野球を俯瞰で見られるというか、少し離れたところから見られるような選手がひとりいると違うんです。

85年に優勝した時は、自分のことを言うのはちょっと嫌なのですが、３番のバースがあれだけ打ちますし、同年は５番のオカ（岡田の愛称）も非常に状態がよかったので、オカの前にいかにランナーをためられるかを考えていました。あとは、バースが勝負を避けられないような４番を"演じる"必要があった。そのために、「40本塁打と四球が100個は必要かな」と考えました（結果的に40本塁打、94四球）。その成果もあって、３人とも100打点以上を挙げることができたんです。

――クリーンナップの関係性は、今のクリーンナップと似ていますか？

掛布 そうかもしれません。あれだけ森下、佐藤が本塁打を打ちながら、大山が50打点以上挙げていますよね（８月４日時点で56打点）。この３人はリーグで打点の上位を争っているわけですが、クリーンナップに大山がいることが、打線が機能する上で意味があるのかもしれません。

それと、大山は一塁への全力疾走を怠ったことがない選手です。チームではベテランの域に入っていると思いますが、そういう選手が先頭に立ってあのような姿勢を見せるのは、いい影響を与えます。金本知憲が阪神に入った時、走る野球という新しい風を吹き込みましたが、大山はそういうものを見せてくれています。

【打線固定で高まった守る力】

――今の阪神は１番から５番までが固定され、85年に関しては、１番から８番までがほぼ固定されていました。打線は固定すべきですか？

掛布 固定できるに越したことはありません。前後の選手の顔がわかるので、自分が何をやらなければいけないかが見えてきますよね。あと、打線の固定はポジションの固定にもつながるんです。85年は「よく打った」と言われますが、守りもしっかりしていたんですよ。

ショートの平田、セカンドのオカ、サードの自分やファーストのバースも、固定して戦うことで横のつながりがすごくありました。今の阪神はショート、６番が固定できていません。打線のなかで５番がマークされるケースは多いので、６番がポイントになるんです。昨年の日本シリーズがそうでしたよね。大山が徹底的にマークされて１割も打てなかった（.056）ですから。

仮に85年と今の打線で戦ったら、今のほうが断然強いと思いますよ。でも、ポジションが固定できていたという意味では、当時のほうがチームのバランスはよかったかもしれません。

――85年は守り勝つ試合が多かった？

掛布 確か、チーム防御率は４点台でしたよね（4.16）。それでも勝てたというのは、守り勝てたからですよ。10対９でも、１対０でも、リードを守るのはピッチャーを含めた守る力ですから。だから、日本シリーズで広岡達朗監督が率いる強い西武に勝てたわけです。85年と今の打線の大きな違いは、その部分なんじゃないかと思うんです。

（後編：掛布雅之が指摘する「今の阪神に足りないもの」 1985年のチームよりもつながりを感じない＞＞）

【プロフィール】

掛布雅之（かけふ・まさゆき）

1955年５月９日、千葉県生まれ。習志野高校を卒業後、1973年にドラフト６位で阪神に入団。本塁打王３回、打点王１回、ベストナイン７回、ダイヤモンドグラブ賞６回、オールスターゲーム10年連続出場などの成績を残した。球団初の日本シリーズ制覇になった1985年は不動の四番打者として活躍。1988年に現役を引退した後は、阪神のGM付育成＆打撃コーディネーター、２軍監督、オーナー付シニア・エグゼクティブ・アドバイザー、HANSHIN LEGEND TELLERなどを歴任。野球解説者や評論家、YouTubeなどにも活躍の場を広げている。

浜田哲男●取材・文 text by Tetsuo Hamada