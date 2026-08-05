タレント・菊地亜美（35）が4日、自身のYouTubeやSNSを通じてマレーシアに移住することを明らかにした。モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子(35)も7月にシンガポール移住を報告しており、芸能界で移住の報告が相次いでいる。背景には子供の教育をきっかけとした「教育移住」がある。

菊地はYouTubeに「【ご報告】マレーシアとの二拠点生活をすることに決めました【移住】」というタイトルで動画を投稿。8月からマレーシアに移住するとし、自身は「私は仕事をそのまま続けるので、私だけで言ったら2拠点生活になる感じですかね。仕事は日本でして、拠点はマレーシアという形です」と説明した。

移住を決断した背景については「今、長女が年長さんでもうすぐ小学生なんですけど。年少さんの秋ぐらいから、子供たちといろいろな習い事に行ったり、幼稚園を楽しんだり、子供と関わっていく中で、“移住もありなんじゃないか?”と思ったんですよね」と経緯を明かした。

シンガポール移住を明らかにした舟山はその理由について「本当に1つだけ、教育移住です」と説明。昨年、世界の学校が集まる合同説明会に夫婦で行き、「いろんな学校の理念を聞いていたら凄い心がワクワクしてしまって。学ぶことの楽しさや自分を表現して伝えていくことの楽しさを感じた」という。

昨年4月には、タレントのSHELLYが家族でオーストラリアに移住することを発表。「子供たちの視野を広げるためにもいつか海外で生活してみたい！と、前からパートナーと話していた中で、いろいろな環境が整い今おもいきって動くことにしました」と説明した。

また、昨年5月にはタレントの優木まおみがマレーシア移住を発表。長女、次女は現地のインターナショナルスクールに通うことを明かしており、「子供達とともに、学びの期間を精いっぱい過ごそうと思っています」としていた。