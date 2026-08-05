優里 （C）ORICON NewS inc.

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　シンガー・ソングライターの優里が5日、自身のXを更新。過去に警察官から職務質問を受けた際のエピソードを明かし、反響を呼んでいる。

【画像】職質での“爆笑エピソード”を告白した優里

　優里は「ご本人に届いてほしいからご報告。寝る前に急に嫌になってきた。ところでって痛いですか？」とユーモアを交え、インスタグラムのストーリーズを捉えた画像をアップした。

　画像には「タトゥー入れたばっかりの頃『ボラギノール塗るといいよ！』って言われてポケットに入れてたら職務質問」と、当時ポケットにの治療薬「ボラギノール」を所持していた背景を説明。「警察官にあっ優里なんだぁって思われた事があるの」と、当時の予想外な誤解を振り返っている。

　さらに「昨日その警察官にたまたま会って　お久しぶりです!!!サンダーボルトいいですね!!!」と声をかけられたことを報告。「絶対あの警察俺がボラギノール持ってて　優里ってもってんだよ！って話してると思う！やめて！じゃない」と全力で否定しつつ、クスッと笑えるおちゃめな投稿で締めくくった。

　この投稿に、ファンからは「痛かったよ」「きっと、ビリビリするよ」「主じゃないから痛みは分からぬ」などとに関するコメントや、「こんなおもしろエピソード隠し持ってたなんて」「笑いすぎて寝れないww」「次会った時には誤解を解こう」「ねぇオモロ過ぎる　まず職質されてるだけでウケる」などの反響が集まっている。