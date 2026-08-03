Number_i、初ワールドツアー決定 日本公演は5大ドームで実施
Number_iがグループ初となるワールドツアー「Number_i 1st World Tour」を開催することが決定した。
【メイキングカット】さわやか！真っ白衣装を着こなすNumber_i
同ツアーは、日本公演「Chapter 1:Japan」を皮切りに、2027年には海外公演「Chapter 2: Asia & North America」を予定している。日本公演は2026年10月より、グループ初となる札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5大ドームで開催する。
海外公演の詳細に関しましては、後日発表される。
■ツアースケジュール概要
Chapter 1 : Japan （日本公演）
Number_i LIVE TOUR No.III
開催時期： 2026年10月スタート
開催都市： 札幌、東京、名古屋、大阪、福岡（全5大ドーム）
Chapter 2 : Asia & North America （海外公演）
※詳細は後日発表
【メイキングカット】さわやか！真っ白衣装を着こなすNumber_i
同ツアーは、日本公演「Chapter 1:Japan」を皮切りに、2027年には海外公演「Chapter 2: Asia & North America」を予定している。日本公演は2026年10月より、グループ初となる札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5大ドームで開催する。
海外公演の詳細に関しましては、後日発表される。
■ツアースケジュール概要
Chapter 1 : Japan （日本公演）
Number_i LIVE TOUR No.III
開催時期： 2026年10月スタート
開催都市： 札幌、東京、名古屋、大阪、福岡（全5大ドーム）
Chapter 2 : Asia & North America （海外公演）
※詳細は後日発表