てんちむ「青汁ベビーを妊娠してます」第2子妊娠中と公表 2026年1月に三崎優太と“電撃婚”
【モデルプレス＝2026/08/02】YouTuberのてんちむ（32）が8月2日、自身のYouTubeチャンネルを通じて第2子妊娠を発表した。
【写真】てんちむ、体重10キロ増・妊娠中の様子
てんちむは「妊娠糖尿病に引っかかった〜」と題した動画を公開。「妊娠すると妊娠糖尿病って検査を受けるじゃないですか、再検査したんですけどたぶんね絶対引っかかっていると思う」と近況を話し、「第2子妊娠してます」と妊娠を公表した。
コメント欄で体型について指摘があったことについて触れ、「体型とかも実は10キロくらい体重が増えていて」と話したてんちむ。「今、青汁ベビーを妊娠してます」と夫である元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が父親であることも話していた。
そして「著名人の妊娠報告とか、出産報告とか結構胃もたれじゃない？」と話し「だから、本当にさらっと報告させてもらいます」と大々的に発表しなかった理由を説明。また、7月28日の動画で複合的な理由により別居していることを公表したことについて触れる場面も。ネットニュースなどで意図しない取り上げ方をされてしまい、「別居婚の理由って、本当に私の妊娠がメインなんですよ。本当に仲が悪かったり、ちょっとムカつくことがあったらさ、シメシメと思うんですけど、本当に青汁が気を遣ってくれる」と三崎のサポートを明かした。
また「多いときとかは週3とかで、グランピングに連れてってくれたりとか…」と多忙な中でも息抜きの時間を作ってくれると幸せそうに話していた。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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◆てんちむ、第2子妊娠
てんちむは「妊娠糖尿病に引っかかった〜」と題した動画を公開。「妊娠すると妊娠糖尿病って検査を受けるじゃないですか、再検査したんですけどたぶんね絶対引っかかっていると思う」と近況を話し、「第2子妊娠してます」と妊娠を公表した。
コメント欄で体型について指摘があったことについて触れ、「体型とかも実は10キロくらい体重が増えていて」と話したてんちむ。「今、青汁ベビーを妊娠してます」と夫である元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が父親であることも話していた。
また「多いときとかは週3とかで、グランピングに連れてってくれたりとか…」と多忙な中でも息抜きの時間を作ってくれると幸せそうに話していた。
◆てんちむ、シングルで出産→三崎優太と電撃婚で話題に
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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