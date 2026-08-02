「最初の1ヶ月は地獄」元日産期間工が明かす過酷な現場と「1年間で202万円貯金」のリアル
「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が「【日産期間工】元期間工に聞いたら、想像以上に過酷でした。」と題した動画を公開した。動画では、工場転職のプロであるケンシロウと、元日産自動車九州の期間工であるてんちさんが対談。てんちさんが「最初の1ヶ月は地獄だった」と語るなど、期間工のリアルな実態と過酷さ、そして意外な待遇について赤裸々に明かしている。
対談は、てんちさんが担当していた「トリム」工程の話題からスタート。15～20秒の間にボルトを7発打つというシビアな作業内容が明かされ、てんちさんは「最初の1ヶ月は地獄だった」「辞めようかなと思った」と振り返った。また、慣れない手作業により「ばね指」になったエピソードや、作業が間に合わない時に鳴り響く非常ベルのプレッシャーなど、肉体的・精神的な負担の大きさを詳細に語った。
一方で、入社後に感じたギャップとして「寮が綺麗だった」ことを挙げたてんち。無料で住めるワンルームの寮にはウォシュレットや浴室乾燥機が完備されており、「至れり尽くせりでした」と明かした。給与面についても、満了金を含めて月収が「総支給で70万円超えていました」と振り返り、1年間で202万円の貯金に成功したというリアルな金額を告白した。
最後に、これから期間工を目指す人に向けて、てんちさんは「何の目的で期間工に来ているのか」を明確にすることが継続の鍵だとアドバイスを送った。過酷な労働環境と引き換えに得られる高収入のリアルを包み隠さず伝える対談は、これから工場勤務を考える人にとって非常に参考になる内容となっている。
対談は、てんちさんが担当していた「トリム」工程の話題からスタート。15～20秒の間にボルトを7発打つというシビアな作業内容が明かされ、てんちさんは「最初の1ヶ月は地獄だった」「辞めようかなと思った」と振り返った。また、慣れない手作業により「ばね指」になったエピソードや、作業が間に合わない時に鳴り響く非常ベルのプレッシャーなど、肉体的・精神的な負担の大きさを詳細に語った。
一方で、入社後に感じたギャップとして「寮が綺麗だった」ことを挙げたてんち。無料で住めるワンルームの寮にはウォシュレットや浴室乾燥機が完備されており、「至れり尽くせりでした」と明かした。給与面についても、満了金を含めて月収が「総支給で70万円超えていました」と振り返り、1年間で202万円の貯金に成功したというリアルな金額を告白した。
最後に、これから期間工を目指す人に向けて、てんちさんは「何の目的で期間工に来ているのか」を明確にすることが継続の鍵だとアドバイスを送った。過酷な労働環境と引き換えに得られる高収入のリアルを包み隠さず伝える対談は、これから工場勤務を考える人にとって非常に参考になる内容となっている。
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