「サウジとかに行って…」日本代表MFの“衝撃発言”にネット騒然！驚きの中東移籍を“阻止”した人物に喝采「まさにファインプレー」「マジでリスペクト」
先の北中米ワールドカップでも活躍した日本代表MF鎌田大地の衝撃発言が反響を呼んでいる。
クリスタル・パレスとの契約を延長した29歳は、『テレビ朝日スポーツ』の公式YouTubeが公開したインタビューの中で、サウジアラビアリーグへの移籍を検討していたことを明かしたのだ。
「去年の冬ぐらいまでは、本当にサウジアラビアとかに行って、実際にオファーもあったんで、人生を上がりに行こうかなと思ってたんですけど。それを３月ぐらいにもう決めようと思ってて、親に電話したら、喜ばれると思ってたんですけど、『今のタイミングでは絶対にやめて欲しい』みたいな感じで言われて。すごい額だったんで、喜ばれると思ったら全然そんなことはなかった」
このコメントは、たちまち反響を呼び、インターネット上では次のような声が上がった。
「まだ中東に行くには早いよ」
「まだまだ、プレミアリーグで頑張れとの事」
「鎌田パパなのか、ママなのかわからないが、グッジョブ」
「親孝行のつもりでビッグマネーを選ぼうとしてたんやな」
「よくわかってる親御さんだ」
「ご両親ないすぅ」
「両親素晴らしすぎる笑」
「鎌田選手のご両親にはファン一同頭上げらんないわこれ」
「鎌田の両親、サウジの巨額オファーを止めるとは、まさにファインプレーすぎる」
「目先の巨額なお金よりキャリアを優先させる親御さんのブレない姿勢、マジでリスペクトしかありません」
「鎌田大地の両親、本当に素晴らしい判断ですね。大金に目がくらまず、息子の将来を考えてアドバイスできる親は多くないと思います。彼のキャリアを長期的に見守る姿勢に感動しました」
第一線でプレーする息子の姿が見たかったのか、中東の政情不安を懸念したのか、詳細は分からない。ただ、親御さんの言葉が、中東行きを“阻止”したのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
クリスタル・パレスとの契約を延長した29歳は、『テレビ朝日スポーツ』の公式YouTubeが公開したインタビューの中で、サウジアラビアリーグへの移籍を検討していたことを明かしたのだ。
「去年の冬ぐらいまでは、本当にサウジアラビアとかに行って、実際にオファーもあったんで、人生を上がりに行こうかなと思ってたんですけど。それを３月ぐらいにもう決めようと思ってて、親に電話したら、喜ばれると思ってたんですけど、『今のタイミングでは絶対にやめて欲しい』みたいな感じで言われて。すごい額だったんで、喜ばれると思ったら全然そんなことはなかった」
このコメントは、たちまち反響を呼び、インターネット上では次のような声が上がった。
「まだまだ、プレミアリーグで頑張れとの事」
「鎌田パパなのか、ママなのかわからないが、グッジョブ」
「親孝行のつもりでビッグマネーを選ぼうとしてたんやな」
「よくわかってる親御さんだ」
「ご両親ないすぅ」
「両親素晴らしすぎる笑」
「鎌田選手のご両親にはファン一同頭上げらんないわこれ」
「鎌田の両親、サウジの巨額オファーを止めるとは、まさにファインプレーすぎる」
「目先の巨額なお金よりキャリアを優先させる親御さんのブレない姿勢、マジでリスペクトしかありません」
「鎌田大地の両親、本当に素晴らしい判断ですね。大金に目がくらまず、息子の将来を考えてアドバイスできる親は多くないと思います。彼のキャリアを長期的に見守る姿勢に感動しました」
第一線でプレーする息子の姿が見たかったのか、中東の政情不安を懸念したのか、詳細は分からない。ただ、親御さんの言葉が、中東行きを“阻止”したのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」