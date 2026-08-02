実はかなりお買い得な特別仕様車「Air Edition」

2026年7月23日に商品改良を行ったマツダのクロスオーバーSUVである「CX-30」。この商品改良のタイミングで、特別仕様車の「Air Edition（エアー エディション）」が追加されました。



はたしてどのようなモデルなのでしょうか。

CX-30は2019年10月に登場したクロスオーバーSUVです。コンパクトSUV「CX-3」（現在は販売終了）と、ミドルクラスSUV「CX-5」（先代）の間を埋めるモデルとしてリリースされました。

【画像】超カッコイイ！ これが「CX-5」より小さいマツダ「CX-30 Air Edition」です！ 画像で見る（19枚）

プラットフォームは「MAZDA3」と共通のものが使用されていますが、スタイリッシュさを優先した「MAZDA3ファストバック」に対し、こちらは実用性を高めたクロスオーバーSUVに仕上がっています。

今回の商品改良では、1.8リッターディーゼルエンジン搭載グレードを廃止した一方で、「e-SKYACTIV G 2.5」と名付けられた2.5リッターガソリンエンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッド仕様を追加。

改良前からラインナップされていた「e-SKYACTIV G 2.0」とともに、ガソリンエンジンのマイルドハイブリッド仕様のみのラインナップとなったのが大きな変更点です。

また、上級のラージSUV「CX-60／CX-80」に導入されている先進運転支援システムが搭載されたほか、先立って改良された「ロードスター」に採用されて話題となっているボディカラー「ジンクグリーンメタリック」と「エアログレーメタリック」が新色として追加されています。

そして改良とともに新たに設定された特別仕様車「Air Edition」は2リッターモデルと2.5リッターモデルの両方に設定。洗練されたデザインと扱いやすさを兼ね備えた上質さを感じられる仕様となっています。

具体的には、エクステリアにブラックカラーに統一した前後エンブレム類やホイールセンターキャップ、ルーフレール（2.5リッターモデルのみ）を装着してスポーティなコーディネートに。

インテリアではピュアホワイト／グレー基調のフロントシートヒーター付きシート、インテリアパネルを採用し、明るい解放感を表現しています。

さらにグレーのカラーを用いたシート中央部分には防汚・撥水加工も施されていますので（合成皮革を使用している一部箇所は、防汚加工・防水機能）、アウトドアでのアクティブな使い方にも対応できるのも嬉しいポイントです。

また2.5リッターモデルでは通常、メーカーオプション設定となっているBoseサウンドシステムも標準装備となり（2リッターモデルでは特別仕様車でもメーカーオプション設定）、装備が充実するのも見逃せません。

そんなAir Editionの価格（消費税込）は2リッターモデル（2WD）が319万円、2.5リッターモデルの2WDが352万円、2.5リッターモデルの4WDが375万6500円に設定。

上記の充実した装備内容を考えると、非常に魅力的なものとなっています。