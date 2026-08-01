魔法の世界にいつでも浸ろう。『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年記念を記念し、「ハリー・ポッター & ファンタスティック・ビースト 11-Film」4K UHD&ブルーレイ&DVDセットが2026年10月7日に発売されることが決定。「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品と「ファンタスティック・ビースト」シリーズ3作品がセットになってやってくる。

【収録作品】

『ハリー・ポッターと賢者の石』

『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』

『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』

『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

ALL CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. PUBLISHING RIGHTS (C) JKR. (C) 2026 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED. 『ハリー・ポッター & ファンタスティック・ビースト 11-Film』作品情報

【発売日】

2026年10月7日(水)



【価格】

4K UHD セット 36,300円(税込)

ブルーレイ セット 18,700円(税込)

DVD セット 14,850円(税込)



【ブルーレイ映像特典】

■ハリー・ポッターと賢者の石、ハリー・ポッターと秘密の部屋

◎インムービー・エクスペリエンス（ガイド役：クリス・コロンバス監督）



■ハリー・ポッターと炎のゴブレット

◎インムービー・エクスペリエンス



■ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団

◎インムービー・エクスペリエンス

◎フォーカス・ポイント

・ディメンターの奇襲

・グリモールド・プレイス

・トンクスの七変化

・魔法省

・ネビルのサボテン

・ロンのジョーク

・省内連絡メモ

・アンブリッジ先生

・アンブリッジのスパイ

・アンブリッジ先生の部屋

・セストラル

・ホッグズ・ヘッド

・必要の部屋のドア

・必要の部屋

・尋問官親衛隊

・ヤドリギの下のハリーとチョウ

・クリーチャー

・アズカバン

・鏡が割れる

・グロウプ

・ウィーズリーの花火

・規則を破る

・禁じられた森のケンタウルス

・アンブリッジを捕らえる

・セストラルと空中飛行

・予言の間

・魔法の指導

・ヴォルデモート VS. ダンブルドア



■ハリー・ポッターと謎のプリンス

◎ムービーツアー・イン“ハリーポッターと謎のプリンス”

◎フォーカス・ポイント

・ミレニアム橋

・ロケ撮影

・スラグホーン教授

・カップルたち

・デイビッド・イェーツ、再び

・ウール孤児院

・ロンとラベンダーのキス

・ウィーズリー家

・ハリーとジニーのキス

・アラゴグ

・洞窟を作る

・洞窟内のデザイン

・亡者

・水中での戦い



■ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1

◎WBムービーツアー・イン・“ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1”

◎フォーカス・ポイント：

・プリベット通りとの別れ

・ハグリッドのバイク

・魔法のテント

・死喰い人のカフェテリア襲撃

・ドビーとクリーチャー

・グリップフック



■ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2

◎WBムービーツアー・イン・“ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2”

◎フォーカス・ポイント：

・アバーフォース・ダンブルドア登場

・変わりゆく衣装

・ハリーの帰還

・ホグワーツを守れ

・解明！「必要の部屋」

・決死の脱出

・がんばれ ネビル

・母は強し モリーの勝利

◎さよなら“ハリー・ポッター”



■ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

◎新たな魔法時代の幕開け

◎新たなキャラクターたち

・魔法動物学者：ニュート・スキャマンダー

・姉妹：ティナ＆クイニー

・ノー・マジ：ジェイコブ・コワルスキー

・新セーレム救世軍

・議長と闇祓い

◎魔法動物たち

・魔法動物たちの誕生秘話

・ボウトラックル

・デミガイズ

・エルンペント

・ニフラー

・オカミー

・サンダーバード

◎デザイン

・魔法の世界へようこそ

・ニューヨーク

・アメリカ合衆国魔法議会：MACUSA（マクーザ）

・ニュートの魔法のトランク

・ショー議員の晩餐会

・ブラインド・ピッグ・バー

◎未公開シーン集

・調査本部

・ハートブレイク

・魔法のトランク

・MACUSA（マクーザ）の牢

・作戦会議

・デミガイズの追跡

・校歌

・ビルの屋上で

・解き放たれたオブスキュラス Part 1

・解き放たれたオブスキュラス Part 2

・お別れのとき



■ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生

◎J.K.ローリングの魔法

◎大好き！魔法ワールド

◎ダンブルドア登場

◎制作秘話

・再びホグワーツへ

・魔法動物の保護施設

・クリーデンス、ナギニ、そして摩訶不思議サーカス

・パリとカシェ街

・フランス魔法省

・グリンデルバルドの脱出と炎の地下講堂

◎未公開シーン集

・クリーデンスの復活

・埠頭にて

・密談

・舞踏会

・ティナとスケンダー

・ニュートの地下室

・オブスキュラス

・カーマに接近

・ナギニとクリーデンス

・ダンブルドアとマクゴナガル



■ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密

◎ダンブルドア一族の家系図

◎いかにして“ダンブルドア”になったか

◎クイズ “魔法界かマグルか？”

◎ホグワーツの魅力

◎魔法動物がたくさん

◎山奥のニュート

◎ドイツ魔法省

◎ダンブルドアとクリーデンスの闘い

◎候補者のディナー

◎アークスターク刑務所からの脱獄

◎ブータンでの戦い

◎未公開シーン集

・ホグワーツのフクロウ便

・ニュートの家

・闇祓いを殺すクリーデンス

・杖の検査

・ヌルメンガード城のフォーゲル

◎「ハリー・ポッターと呪いの子」の舞台裏



【DVD映像特典】

■ハリー・ポッターと賢者の石

◎オリジナル劇場予告編



■ハリー・ポッターと秘密の部屋

◎オリジナル劇場予告編



■ハリー・ポッターとアズカバンの囚人

◎予告編：ホグワーツ 1年目／ホグワーツ 2年目／ホグワーツ 3年目



■ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

◎魔法動物学者：ニュート・スキャマンダー

◎魔法動物たちの誕生秘話



■ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生

◎制作秘話：フランス魔法省



■ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密

◎ホグワーツの魅力



※商品の仕様は変更になる場合がございます。

※4K UHDディスクは、既発売の『【1,000セット限定生産／シリアル番号入り】ハリー・ポッター 8-Film ホグワーツ・エクスプレス コレクターズBOX ＜4K ULTRA HD&ブルーレイセット＞（33枚）』の4K ULTARA HD(TM)ディスク、『【1,000セット限定】ファンタスティック・ビースト 3-Film コレクション ニュートのスーツケースBOX ＜4K ULTRA HD&ブルーレイセット＞（6枚組／ペーパープレミアム付）』の4K ULTARA HD(TM)ディスクと同じです。

※ブルーレイディスクは、既発売の『【1,000セット限定生産／シリアル番号入り】ハリー・ポッター 8-Film ホグワーツ・エクスプレス コレクターズBOX ＜4K ULTRA HD&ブルーレイセット＞（33枚組）』の本編ブルーレイ（2D）ディスク、『【1,000セット限定】ファンタスティック・ビースト 3-Film コレクション ニュートのスーツケースBOX ＜4K ULTRA HD&ブルーレイセット＞（6枚組／ペーパープレミアム付）』の本編ブルーレイディスクと同じです。

※DVDディスクは、既発売のDVDと同じです。

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