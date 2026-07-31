『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年上映、シリーズ初の応援上映開催 限定ステッカー配布も決定
7月31日はハリー・ポッターの誕生日。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念した1週間限定上映（8月28日公開）の新たな企画が発表された。数量限定の入場者特典と、「ハリー・ポッター」映画シリーズ初となる応援上映の開催が明らかになった。
【画像】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
J.K.ローリング原作の「ハリー・ポッター」シリーズは、世界中で愛され続けるファンタジー小説の金字塔。映画第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年に公開され、全世界興行収入9億7400万ドルを記録。同年の世界興行収入ランキング1位に輝き、日本でも興行収入203億円を記録するなど社会現象を巻き起こした。
25周年記念上映では、IMAX、Dolby Cinema、4DX、MX4Dといったプレミアムラージフォーマットで上映。本編終了後には、初公開となる約12分間のボーナスメイキング映像も上映される。
今回発表された入場者特典は、25周年記念再上映のために制作された本国オリジナルビジュアルを使用した特製ステッカー。ハリーがオリバンダーの店で杖に選ばれる名場面と、ホグワーツへ向かう生徒たちが描かれたデザインで、全上映フォーマット共通、数量限定で配布される。
また、本上映では「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品を通じて初となる応援上映「25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』〜ホグワーツ入学！応援上映〜」の開催も決定した。
応援上映は2D日本語吹替版で行われ、8月28日にTOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ名古屋栄の5劇場で実施。上映時間やチケット販売方法は後日発表される。
上映中は、「ハリー頑張れ！」と声援を送ったり、クィディッチのシーンで応援したりと発声が可能。各寮のローブや杖などのグッズを身に着けての参加もできるほか、「ウィンガーディアム・レヴィオーサ！」や「ペトリフィカス・トタルス！」といった劇中の呪文を観客全員で唱えながら作品を楽しめる。上映開始時には、カウントダウンに合わせて「ルーモス！」と唱え、スクリーンに魔法の光を灯す演出も用意される。
さらに、映画「ハリー・ポッター」のシリーズの魔法の世界を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー 東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では8月28日から9月30日まで、入場者特典ステッカーを提示すると「バタービール ミニサンデー」がプレゼントされるキャンペーンも実施される。
All characters and elements（C） ＆ TMWarner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） JKR.
【画像】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
J.K.ローリング原作の「ハリー・ポッター」シリーズは、世界中で愛され続けるファンタジー小説の金字塔。映画第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年に公開され、全世界興行収入9億7400万ドルを記録。同年の世界興行収入ランキング1位に輝き、日本でも興行収入203億円を記録するなど社会現象を巻き起こした。
今回発表された入場者特典は、25周年記念再上映のために制作された本国オリジナルビジュアルを使用した特製ステッカー。ハリーがオリバンダーの店で杖に選ばれる名場面と、ホグワーツへ向かう生徒たちが描かれたデザインで、全上映フォーマット共通、数量限定で配布される。
また、本上映では「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品を通じて初となる応援上映「25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』〜ホグワーツ入学！応援上映〜」の開催も決定した。
応援上映は2D日本語吹替版で行われ、8月28日にTOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ名古屋栄の5劇場で実施。上映時間やチケット販売方法は後日発表される。
上映中は、「ハリー頑張れ！」と声援を送ったり、クィディッチのシーンで応援したりと発声が可能。各寮のローブや杖などのグッズを身に着けての参加もできるほか、「ウィンガーディアム・レヴィオーサ！」や「ペトリフィカス・トタルス！」といった劇中の呪文を観客全員で唱えながら作品を楽しめる。上映開始時には、カウントダウンに合わせて「ルーモス！」と唱え、スクリーンに魔法の光を灯す演出も用意される。
さらに、映画「ハリー・ポッター」のシリーズの魔法の世界を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー 東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では8月28日から9月30日まで、入場者特典ステッカーを提示すると「バタービール ミニサンデー」がプレゼントされるキャンペーンも実施される。
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