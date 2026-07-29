21歳日本代表の価値爆上がり「初の選手になるか」 約2年半で27倍…大台到達目前に「余裕で超える」
ドイツの移籍情報サイトが示した価値
バイエルン・ミュンヘンに所属するなでしこジャパン（日本女子代表）MF谷川萌々子が、日本女子選手として初となる市場価値100万ユーロ（約1億8600万円）の大台に迫っている。
JFAアカデミー福島出身で21歳の谷川は2024年にバイエルンに加入。直後にスウェーデンのローゼンゴートへ期限付き移籍し、16得点で得点王に輝く活躍を見せ、リーグ優勝も果たした。バイエルンに復帰してからは2シーズン連続で女子ブンデスリーガ優勝を経験している。
ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」の姉妹サイトで、女子サッカーを専門に扱う「Soccerdonna」による谷川の市場価値はこの数年で一気に高まっている。ローゼンゴート加入直後の2024年2月時点で3万ユーロ（約560万円）だったものが、バイエルンに復帰した25年6月には10倍の30万ユーロ（5600万円）にアップ。そして今月25日に更新された最新の市場価値は80万ユーロ（1億5000万円）に到達した。欧州挑戦後の約2年半で27倍近くに跳ね上がっている。
同サイトの公式Xは「彼女は100万ユーロに到達する初の日本女子選手になるか？」というコメントを添えて、右肩上がりに伸びる谷川の市場価値を示すグラフ画像を投稿した。ファンからも「すぐなるよ間違いなく」「余裕で超える」「怪我無くプレイして来年のWCで大暴れしてほしい」と期待のコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）