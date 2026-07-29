【マイナビオールスターゲーム2026】セ・リーグ 5ー7 パ・リーグ（7月28日／東京ドーム）

【映像】日ハム・レイエス、ベンチで倒れこむ（実際の様子）

北海道日本ハムファイターズのレイエス外野手が、大激走を見せた。一塁から長躯ホームインを目指したが惜しくもアウトに。それでも、この全力のランニングがネット上で大きな話題となっている。

7月28日に東京ドームで行われたマイナビオールスターゲーム2026の第1戦。「4番・指名打者」でスタメン出場したレイエスは、1ー2で迎えた3回、2死二塁の場面で井上温大投手（巨人）からライトへ同点タイムリーを放つ。

続く栗原陵矢内野手（ソフトバンク）の打席で、一塁線を破る鋭い打球が飛ぶと、レイエスは一気にスタート。二塁を回って三塁へ向かうと、139キロの巨体を揺らしながらも勢いは止まらない。三塁コーチャーを務めていた郄橋光成投手（西武）が大きく腕を回し、本塁突入のゴーサインを出した。

そのまま三塁を蹴ってホームへ向かったレイエスだったが、さすがに最後は失速。中継プレーで古賀優大のミットにボールが収まると同時にスライディングを試みるも、タッチアウトとなった。

それでも、この全力プレーにスタンドは大歓声。パ・リーグベンチも大盛り上がりとなり、「ナイスラン！」と声をかけながらハイタッチでレイエスを迎え入れた。しかし、レイエスはベンチに戻るとそのまま立っていられず、床に大の字で倒れ込んだ。

ABEMAで解説を務めた杉谷拳士氏は「レイエスの全力疾走って応援したくなる。最高の笑顔ですね。全然アウトだ！」とコメント。ファンからも「レイエス最高」「よく走ったよ！」「応援したくなるなw」「倒れ込んでるw」「素晴らしいプレー！」と称賛の声が相次いだ。一方で、郄橋の“全力ゴーサイン”には「鬼畜すぎるw」「全然アウトw」「回しすぎだろ」「そりゃそうだろ」「光成おもろい」といったツッコミも寄せられている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）