FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会を戦ったサッカー日本代表FW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）が23日放送の日本テレビ「news zero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・59）にVTR出演し、日本代表で“怒られた”ことを明かす場面があった。

塩貝は3月の英国遠征で初招集され、スコットランド戦で代表デビュー。W杯では1次リーグ初戦のオランダ戦で途中出場し、日本歴代2位の年少記録となる21歳80日でW杯デビューを飾った。

番組では、14日に行われたDF板倉滉のインタビューを紹介。W杯で主将を務めた板倉は塩貝について「ホント、こいつギラついてんなと。みんなで調整しながらコンディション作っていこうっていう時も1人だけバンバンシュート打ってくるし。こういう選手は本番でチャンス来た時に結果出すんだろうなと思ってたし」と話し、「コミュニケーションのところでいろいろ怒られたりとか先輩方に言われたりとかはあったけど、そういうのも含めて楽しみな選手」と期待を寄せていた。

同番組のキャスターでフリーアナウンサーの藤井貴彦に「先輩からは何を言われる？」と聞かれた塩貝は「練習で一番アピールしてやろうという気持ちがあって、調整の時も一番点獲ってやろうと思っていた。それで周り見えてなくて“もうちょっと周り見ろよ”って言われたり」と回顧。W杯期間は「人としても選手としても学びが多かった」と振り返った。