【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 1−0 アルゼンチン代表（日本時間7月20日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】大袈裟だった？「疑惑の接触」（実際の様子）

頂点を決める大一番で下された不可解なジャッジが、大きな波紋を広げた。

スペイン代表は日本時間7月20日、FIFAワールドカップ2026の決勝でアルゼンチン代表と対戦し、延長戦の末に1−0で勝利。4大会ぶり2度目の世界一に輝き、公式戦38試合無敗という大記録も打ち立てた。

とはいえ、スペインにとっても簡単な試合ではなかった。前半からボールを圧倒的に支配しながらもアルゼンチンの粘り強い守備に阻まれ90分間はスコアレスで終えた。

後半終了間際にアルゼンチンのMFエンソ・フェルナンデスが退場し、数的優位になった延長前半はさらに猛攻。96分にはビッグチャンスを作り出す。

敵陣右サイドでDFペドロ・ポロがグラウンダーのクロスを入れると、ボールはFWフェラン・トーレスを経由してMFミケル・メリーノへ。反転からのシュートはGKエミリアーノ・マルティネスにブロックされたが、そのこぼれ球をFWニコ・ウィリアムスがゴールネットに流し込んだ。

しかし、主審はすぐに笛を吹いてファウル判定。メリーノが反転時にDFニコラス・オタメンディと接触したというジャッジだったが、リプレイ映像で見るとオタメンディは左足を抑えているものの強い接触があったようには見えず、SNS上では「どこがファウル？」「自分でこけてるやん」「なんかあった？」など疑問の声が出た。

シアラー氏も「私にはファウルには見えない」

この疑惑の判定には、イギリスの公共放送『BBC』のプロフェッショナルたちもこぞって苦言を呈している。実況のガイ・モウブレイ氏が「メリーノの方が先にボールに触れている」と指摘すれば、解説を務めた元イングランド代表FWのアラン・シアラー氏も「私にはファウルには見えない。唯一確認できるのはオタメンディのつま先にわずかに触れたことくらいだが、フリーキックを与えるほどのものではない。オタメンディが大げさに痛がってフリーキックを勝ち取ったんだ」と痛烈に批判した。

また、同じく元イングランド代表FWのクリス・サットン氏も「主審は笛を吹くのが早すぎた。たいした接触には見えないし、明白な誤審だと思う。メリーノが腕を振ったようにも見えないし、厳しすぎる」とジャッジを一刀両断。2010年大会決勝で副審を務めた元国際審判のダレン・カン氏でさえ、「オタメンディへのファウルを取ったのだろうが、彼も少し大げさにアピールしているように見える。GKへのファウルは一切ない」と見解を述べた。

さらに、同局のチーフサッカーライターであるフィル・マクナルティ氏は、現地の異様な空気感を報道。「ゴールが取り消されると、スペインのファンは再び皮肉を込めて『インファンティーノ（FIFA会長）』のチャントを歌った。またしても大きな判定がアルゼンチンに有利に働いたと感じているのだ」と伝え、「アルゼンチンが乱戦に持ち込もうとし、スペインがエミリアーノ・マルティネスに阻まれるという、ひどい内容の決勝戦だ」と嘆き節を綴った。

最終的にスペインは、106分にフェランが決勝点を挙げたものの、試合の行方を左右しかねない物議を醸す判定だった。

（FIFAワールドカップ2026）

